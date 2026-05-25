США відреагували на масований російський удар по Києву

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований удар РФ по Києву у ніч на неділю, 24 травня.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні в Х, повідомляє "Європейська правда".

Девіс зазначила, що на власні очі побачила деякі наслідки цієї атаки.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявляв Президент Трамп, ця війна має закінчитися", – підкреслила вона.

Посольство США висловило співчуття всім, "кого торкнулася ця жахлива трагедія".

Нагадаємо, будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.

У понеділок представники понад 70 іноземних держав на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги відвідали місця останніх ударів РФ на Лук'янівці у Києві.

Також лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська почала поїздку до Києва з відвідання могили загиблої білоруської доброволиці, а також навідалась на розбиту російськими обстрілами Лук’янівку.