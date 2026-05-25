Уряд Чехії схвалив посилення умов для українських біженців

У понеділок уряд Чехії схвалив поправку до закону про українських біженців, яка в деяких аспектах посилює умови їхнього перебування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Поправка не торкнеться іноземців, які працюють у Чехії та дотримуються закону. Вона спрямована насамперед на випадки зловживання системою, нелегальну міграцію та осіб, які не поважають чинне законодавство Чехії", – заявив міністр внутрішніх справ Любомір Метнар.

Наприклад, дозвіл на проживання тепер втратить чинність, якщо буде виявлено, що іноземець із тимчасовим захистом перебував за межами Шенгенської зони більше 30 днів.

Так само отримувачі гуманітарної допомоги, призначеної для біженців, які її потребують, повинні перебувати в Чехії щонайменше 16 днів у місяці, за який виплачується допомога.

Це має запобігти отриманню гуманітарної допомоги особами, які не перебувають у Чехії. Біженці й надалі зможуть виїжджати за кордон на короткий час, наприклад, для відвідування родичів або у службових справах, не ставлячи під загрозу своє право на отримання допомоги.

Метнар зазначив, що за даними на березень у Чехії перебуває 385 040 українських біженців. "З них 90 тисяч отримують допомогу", – сказав міністр.

"Тільки з початку цього року ми виявили кілька сотень випадків зловживань, а з початку року поліція порушила понад сорок кримінальних справ зі збитками, що перевищують 18 мільйонів крон", – підрахував Метнар.

Поправка також вводить обов’язок для деяких водіїв транспортних засобів з українськими номерними знаками зареєструвати свої транспортні засоби в чеському реєстрі транспортних засобів.

Якщо поправка пройде обидві палати парламенту і буде підписана президентом, вона набере чинності 1 січня 2027 року. Частина, що стосується транспортних засобів, має набрати чинності 1 січня 2028 року.

Як писала "Європейська правда", у Європейському Союзі ще тривають обговорення щодо можливості продовження дії тимчасового захисту для українців ще на рік.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі вона діє до 4 березня 2027 року.

Нещодавнє дослідження ООН вказало, що понад половина від поточної кількості біженців з України залишатиметься у Європі до кінця 2029 року за сценарію досягнення "крихкого миру з поступками" у війні з Росією.