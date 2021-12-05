Боррель: слід показати Москві можливі наслідки нового нападу на Україну

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив стурбованість ситуацією на кордоні України і Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю La Repubblica , повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Україна, безумовно, є нашим партнером, союзником. Тому ми стоїмо на їхньому боці", — сказав Боррель.

За його словами, на зустрічі в рамках міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі глава МЗС РФ Сергєй Лавров заперечував будь-яку військову діяльність.

На думку Борреля, зараз йдеться про те, щоб показати Москві "всі можливі наслідки".

"Ми повинні залишитися на докризовій стадії", – заявив дипломат.

Він не проілюстрував детально, що може статися в разі нападу Росії.

"Це залежить від багатьох факторів. Чи можна уявити собі справжнє вторгнення, як у Криму? Я не знаю", – сказав Боррель. Треба намагатися уникнути погіршення ситуації, додав він.

Нагадаємо, останні дні - на тлі зустрічі Північноатлантичної ради та Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ - позначилися серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ.

Зі свого боку, західні союзники висловили потужну підтримку Україні. Серед іншого, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про неприпустимість ідей про "сфери впливу" великих геополітичних гравців у сучасному світі та заявив, що Росія не має права втручатись у рішення, бути чи не бути Україні в Альянсі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.

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