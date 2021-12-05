Румунія посилить обмеження після виявлення перших випадків штамму "Омікрон"

Після підтвердження перших двох випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у Румунії влада країни оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Нові заходи можуть набути чинності вже з понеділка.

Румунам та громадянам країн ЄС, які приїжджають з-за меж Євросоюзу, необхідно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений за 48 годин до в’їзду. Захід поширюється і на вакцинованих. Нещеплених чекатиме карантин строком 10 днів.

Громадяни країн ЄС, які приїжджають з країн Євросоюзу, мають надати сертифікат, що підтверджує вакцинацію, видужання або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин. Невакцинованих з країн ЄС, які перебувають у червоній зоні епідеміологічного ризику, помістять на карантин на 14 днів.

Влада також оновить список африканських держав, громадяни яких не можуть тимчасово в'їжджати до Румунії.

Оскільки експерти очікують на можливе зростання захворюваності в найближчі тижні, вакцинація залишається найефективнішою та найважливішою формою захисту, особливо для тих, хто належить до вразливих категорій, заявили в уряді.

Враховуючи велику кількість румунів, які збираються повернутися в країну під час зимових канікул, було також проаналізовано можливість використання форми місцезнаходження пасажира при в’їзді в Румунію, починаючи з 20 грудня.