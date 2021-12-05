Румыния усилит ограничения после обнаружения первых случаев штамма "Омикрон"

После подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

Новые мероприятия могут вступить в силу с понедельника.

Румынам и гражданам стран ЕС, приезжающим из-за пределов Евросоюза, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда. Требование распространяется и на вакцинированных. Непривитых ждет карантин сроком 10 дней.

Граждане стран ЕС, приезжающие из стран Евросоюза, должны предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов. Невакцинированных из стран ЕС, которые находятся в красной зоне эпидемиологического риска, поместят на карантин на 14 дней.

Власти также обновят список африканских государств, граждане которых не могут временно въезжать в Румынию.

Поскольку эксперты ожидают возможного роста заболеваемости в ближайшие недели, вакцинация остается наиболее эффективной и важнейшей формой защиты, особенно для тех, кто принадлежит к уязвимым категориям, заявили в правительстве.

Учитывая большое количество румын, которые собираются вернуться в страну во время зимних каникул, была также проанализирована возможность использования формы местонахождения пассажира при въезде в Румынию, начиная с 20 декабря.