В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою

В Італії стався курйозний випадок в одному із центрів вакцинації – чоловік хотів обдурити співробітників та отримати вакцину у силіконову руку.

Про цю історію розповіла глава регіону П'ємонт Альберто Чіріо на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, до центру вакцинації в муніципалітеті Б'єлла прийшов 50-річний чоловік, який хотів отримати першу дозу вакцини від коронавірусу.

"Він намагався обдурити медичних працівників з "фальшивою рукою" (силіконовим дельтовидним м'язом), думаючи, що зможе систему і отримати зелену перепустку, фактично не маючи вакцини", — написав Чіріо.

Однак обман не пройшов. Незважаючи на те, що силіконова рука була дуже схожа на справжню шкіру, колір та сприйняття на дотик викликали підозру у медичного працівника, який попросив чоловіка показати всю свою руку. Після цього він намагався переконати медика не повідомляти про цю ситуацію, але на місце викликали поліцію.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

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