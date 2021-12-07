Байден може запропонувати дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні - ЗМІ

Президент США Джо Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого кадрового дипломата Бріджит Брінк.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела з-поміж колишніх і нинішніх чиновників, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, остаточне рішення поки що не прийняте, незважаючи на те, що посада посла США в Києві залишається вакантною з 2019 року.

Брінк наразі очолює американське посольство у Словаччині.

Призначення багатьох послів відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який має затвердити кандидатів. Зокрема, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Проте, колишній посол США в Україні та експерт із європейських питань Інституту миру США Вільям Тейлор зазначає, що адміністрація Байдена навіть не подала кандидатуру, тому немає сенсу говорити про опозицію республіканців.

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

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