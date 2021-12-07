Майбутній канцлер Німеччини попередив про неприйнятність нової загрози РФ для України
Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив занепокоєння щодо переміщення російських військ на кордоні з Україною.
Свою думку він озвучив на пресконференції у вівторок після підписання коаліційної угоди, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Шольц сказав, що безпека та співпраця в Європі передбачають принципи, які були узгоджені в рамках політики розрядки і які продовжують діяти досі.
"Це включає недоторканність кордонів. Дуже-дуже важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, аби мати можливість перекроїти кордони", - сказав Шольц.
За його словами, за переміщенням військ на кордоні з Україною з великою стурбованістю спостерігають із Німеччини, Європи та США.
"Тому має бути дуже, дуже зрозуміло, ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", - сказав він.
За словами Шольца, цю спільну позицію висловить президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Владіміром Путіним.
Очікується, що німецький парламент затвердить Олафа Шольца новим канцлером замість Ангели Меркель 8 грудня.
Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі 7 грудня.
Перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним президент США Джо Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.
Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".
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