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У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу

Вівторок, 7 грудня 2021, 10:42

Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені" офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Лідери партій зібралися в Берліні та поставили підписи під угодою про створення так званої "світлофорної коаліції" - назва походить від партійних кольорів трьох політичних сил.

Раніше три партії схвалили угоду на партійних конференціях, а також представили своїх міністрів.

Пізніше у вівторок Шольц, лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер та співголова "Зелених" Роберт Габек дадуть відповіді на питання ЗМІ на федеральній пресконференції.

Габека призначено не тільки міністром економіки та захисту клімату в новому уряді, а й віцеканцлером. Лінднер обіймає посаду міністра фінансів.

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