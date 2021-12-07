У Франції під завалами будинку після вибуху знайшли живих малюка з матір’ю та тіло чоловіка

Французькі рятувальники витягнули тіло чоловіка, а також виявили живими малюка і його матір під уламками житлового будинку, який обвалився у вівторок внаслідок ймовірного вибуху газу в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер на півдні Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Figaro.

Дитину, якій, як вважається, виповнилося 18 місяців, знайшли собаки-шукачі. Її витягли рятувальники, які прокопали собі шлях через гігантську купу уламків.

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Дитину госпіталізували з травмами. Мати дитини також врятували та помістили у лікарню у тяжкому стані.

Серед завалів знайшли тіло чоловіка у віці 30 років. Ймовірно цей чоловік був батьком дитини, однак інформація ще уточнюється.

Наразі продовжуються пошуки двох людей, які зникли під уламками внаслідок нічного вибуху в прибережному місті Санарі-сюр-Мер.

Вибух стався у вівторок близько 3:50 ранку і спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі. Чотирьох людей було доставлено в службу екстреної допомоги.

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