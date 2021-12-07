Во Франции под завалами дома после взрыва обнаружили живых ребенка с матерью и тело мужчины

Французские спасатели вытащили тело мужчины, а также обнаружили живыми малыша и его мать под обломками жилого дома, обрушившегося во вторник в результате вероятного взрыва газа в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Figaro.

Ребенка, которому, как считается, исполнилось 18 месяцев, обнаружили поисковые собаки. Ее вытащили спасатели, которые прорыли себе путь через гигантскую кучу обломков.

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Ребенок был госпитализирован с травмами. Мать ребенка спасли и поместили в больницу в тяжелом состоянии.

Среди завалов нашли также тело мужчины в возрасте 30 лет. Вероятно, этот мужчина был отцом ребенка, однако информация еще уточняется.

В настоящее время продолжаются поиски двух человек, пропавших под обломками в результате ночного взрыва в прибрежном городе Санари-сюр-Мер.

Взрыв произошел во вторник около 3:50 утра и вызвал обрушение многоквартирного дома в портовом районе. Четыре человека были доставлены в службу экстренной помощи.

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