Данія оновила рекорд заражень коронавірусом та підтвердила вже 360 випадків "Омікрону"

У Данії за останню добу зареєстрували понад 6300 нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Органи охорони здоров’я повідомили про 6324 нових хворих (населення країни - 5,8 млн). Це вже майже на 2000 більше, ніж на піку епідемії минулої зими.

У лікарнях перебувають 465 пацієнтів, з них 66 - у реанімації.

Індекс відтворення вірусу становить 1.1, що свідчить про подальше наростання хвилі епідемії.

Кількість підтверджених випадків зараження штамом "Омікрон", порівняно з попереднім днем, зросла на сотню - до 361 випадків.

Уряд наступного дня планує вийти з брифінгом щодо обмежень для стримування епідемії. Прем’єрка Метте Фредеріксен не стала коментувати, яких заходів можна очікувати, але зазначила, що найімовірніше нові обмеження будуть.

Перші випадки зараження штамом "Омікрон" Данія підтвердила 28 листопада, хворими виявилися двоє людей, які повернулися з ПАР.

Десяток випадків зараження простежили до концерту електронної музики за участі близько півтори тисячі глядачів, що відбувся 27 листопада.

Нова хвиля епідемії коронавірусу почала набирати розмаху ще задовго до появи штаму "Омікрон" в Данії - з кінця жовтня.