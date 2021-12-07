Дания обновила рекорд заражений коронавирусом и подтвердила уже 360 случаев "Омикрона"

В Дании за последние сутки зарегистрировали более 6300 новых заражений коронавирусом, что является новым максимумом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Органы здравоохранения сообщили о 6324 новых больных (население страны – 5,8 млн). Это уже почти на 2000 больше, чем на пике эпидемии прошлой зимой.

В больницах находятся 465 пациентов, из них 66 – в реанимации.

Индекс воспроизведения вируса составляет 1.1, что указывает на дальнейшее нарастание волны эпидемии.

Количество подтвержденных случаев заражения штаммом "Омикрон" по сравнению с предыдущим днем ​​возросло на сотню - до 361 случая.

Правительство на следующий день планирует выйти с брифингом по ограничениям для сдерживания эпидемии. Премьер Метте Фредериксен не стала комментировать, какие меры можно ожидать, но отметила, что вероятнее всего новые ограничения будут.

Первые случаи заражения штаммом "Омикрон" Дания подтвердила 28 ноября, больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР.

Десяток случаев заражения проследили до концерта электронной музыки с участием около полутора тысяч зрителей, состоявшегося 27 ноября.

Новая волна эпидемии коронавируса начала набирать размах еще задолго до появления штамма "Омикрон" в Дании - с конца октября.

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