Байден і Путін почали відеозустріч - росЗМІ

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін почали зустріч у форматі відеоконференції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Розмову раніше анонсували на 17:00 за київським часом. Ключовою її темою очікувано буде Україна.

Фото: РБК

Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не варто чекати проривів.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Про те, чого чекати від розмови двох президентів, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.

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