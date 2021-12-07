Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали встречу в формате видеоконференции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский "Интерфакс".

Разговор ранее анонсирован на 17:00 по киевскому времени. Ключевой его темой будет Украина.

Фото: РБК

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

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