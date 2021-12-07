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У Польщі анонсували обов’язкову ковід-вакцинацію для низки професій з 1 березня

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:34

З 1 березня 2022 року Польща запровадить обов’язкову вакцинацію для медиків, вчителів та "держслужбовців у формі".

Як повідомляє польське RMF24, про це оголосив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, пише "Європейська правда".

"Наслідуючи приклад Австрії та Німеччини, ми хочемо запровадити обов’язкову вакцинацію для трьох груп з 1 березня. Перша - це медики, друга - вчителі, третя - держслужбовці у формі", - заявив міністр. 

Глава МОЗ Польщі і раніше допускав можливість запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для деяких груп, але говорив про це як потенційну можливість і не називав конкретних дат. 

Одночасно анонсували і посилення карантинних обмежень для закладів та громадського транспорту з 15 грудня. 

Як вже повідомлялося, новий уряд Німеччини має намір запровадити обов’язкову вакцинацію медичних та соціальних працівників, які здійснюють догляд, до середини березня наступного року.

Низка інших країн Європи, починаючи з Франції та Греції, вже зробили ковід-щеплення обов’язковим для деяких груп. 

Австрія наразі залишається єдиною країною ЄС, яка збирається зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

Детальніше про це - у статті Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

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Польща Коронавірус
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