Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше анонсировали обязательную ковид-вакцинацию для ряда профессий с 1 марта

Вторник, 7 декабря 2021, 18:34

С 1 марта 2022 года Польша введет обязательную вакцинацию для медиков, учителей и госслужащих в форме.

Как сообщает польское RMF24, об этом объявил министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

"Следуя примеру Австрии и Германии, мы хотим ввести обязательную вакцинацию для трех групп с 1 марта. Первая - это медики, вторая - учителя, третья - госслужащие в форме", - заявил министр.

Глава Минздрава Польши по-прежнему допускал возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп, но говорил об этом как потенциальной возможности и не называл конкретных дат.

Одновременно анонсировали и усиление карантинных ограничений для заведений и общественного транспорта с 15 декабря.

Как уже сообщалось, новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

Ряд других стран Европы, начиная с Франции и Греции, уже сделали ковид-прививку обязательной для некоторых групп.

Австрия остается единственной страной ЕС, которая собирается сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Подробнее об этом - в статье Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ

Создание мифов и доведение их до уровня почти что религии – одна из определяющих особенностей России. Похоже, именно это происходит и сейчас в вопросах Украины и НАТО (укр.)
7 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Недешевый СВАМ: сколько Украина потеряет от новых экологических инициатив ЕС

Негативное влияние СВАМ за период 2026-2030 годов составит 1,9 млрд евро, что фактически равно годовым бюджетным расходам на образование (укр.)
7 декабря 2021 — Максим Федосеенко, Елена Билоусова, Киевская школа экономики

Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы

Ангела Меркель стала воплощением немецкого лидерства в Европе. Лидерства, которое зависело от личности канцлера не меньше, чем от экономического могущества Германии (укр.)
7 декабря 2021 — Жюльен Плушар, для Европейской правды