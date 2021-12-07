В Польше анонсировали обязательную ковид-вакцинацию для ряда профессий с 1 марта

С 1 марта 2022 года Польша введет обязательную вакцинацию для медиков, учителей и госслужащих в форме.

Как сообщает польское RMF24, об этом объявил министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

"Следуя примеру Австрии и Германии, мы хотим ввести обязательную вакцинацию для трех групп с 1 марта. Первая - это медики, вторая - учителя, третья - госслужащие в форме", - заявил министр.

Глава Минздрава Польши по-прежнему допускал возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп, но говорил об этом как потенциальной возможности и не называл конкретных дат.

Одновременно анонсировали и усиление карантинных ограничений для заведений и общественного транспорта с 15 декабря.

Как уже сообщалось, новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

Ряд других стран Европы, начиная с Франции и Греции, уже сделали ковид-прививку обязательной для некоторых групп.

Австрия остается единственной страной ЕС, которая собирается сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Подробнее об этом - в статье Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию.