Польща посилює карантин: з 15 грудня нові обмеження для закладів і транспорту

Уряд Польщі у зв’язку з наростанням епідемії коронавірусу анонсував посилення обмежень з наступного тижня, 15 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ, серед яких RMF24.

Робота громадського транспорту буде дозволена з заповненням місць на 75%, ресторанів та готелів - на 30%. Заклади можуть перевищувати ці обмеження лише з винятком для вакцинованих гостей. Такі ж правила поширюються на театри, кінотеатри, спортивні заклади і церкви.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 15 grudnia👇 pic.twitter.com/ZK9WASmCeN — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 7, 2021

Клуби і дискотеки закриваються.

На додачу, у новорічні дні 31 грудня - 1 січня у будь-яких закритих приміщеннях не можна буде збирати понад 100 осіб.

Члени родини, які проживають разом з людиною, в якої підтвердили коронавірус, повинні будуть здати тест, незалежно від того, чи вони вакциновані.

Початкова і середня школа з 20 грудня до 9 січня переходить на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в останній тиждень щоденний приріст заражень у Польщі почав наближатися до максимумів попередньої хвилі, в окремі дні реєстрували близько 30 тисяч заражень.

З 1 грудня Польща вже посилила обмеження на кількість відвідувачів закладів, знизивши поріг до 50% - не враховуючи вакцинованих.