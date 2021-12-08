Що заявили у Байдена за результатами переговорів із Путіним

Після переговорів президента США з президентом Росії, які відбулися 7 грудня, радник Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван надав оперативні відповіді на питання журналістів щодо результатів відеозустрічі.

ЄвроПравда зібрала всі ключові тези з промови та пресконференції Саллівана про переговори Байдена та Путіна. З ними можна ознайомитися у матеріалі Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ.

Частина основних тез Саллівана його прямою мовою:

"Вже найближчими днями ми побачимо на діях, а не на словах, який курс дій обере Росія".

"Якщо Росія все ж знову вторгнеться в Україну, США та європейські союзники відповідатимуть сильними економічними заходами. Ми готові надати українцям додаткову оборонну техніку на додаток до тієї, що ми вже надаємо".

"Те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз".

"Байден також запропонував президенту Путіну, ще один варіант: деескалацію та дипломатію".

"Сполучені Штати разом із нашими європейськими союзниками і партнерами будуть готові розмовляти з Росією.

Втім, це рішення буде після того, як ми побачимо, яким буде розвиток у цьому питанні найближчими днями".

"Ми маємо також поточний "конвеєр" із постачання різних форм оборонної допомоги Україні. Лише днями ми здійснили чергову доставку оборонної допомоги Україні, і це буде продовжуватися".

"Після розмови з Путіним Байден також поспілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб поінформувати їх про деталі розмови та проконсультуватися щодо подальшого шляху.

Наша команда зараз надає інформацію також для посольств членів НАТО, ЄС та ключових союзників США у Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Президент Байден розмовлятиме з президентом Зеленським у четвер".

"Сполучені Штати також готові підтримати зусилля, спрямовані на просування Мінських угод на підтримку Нормандського формату".

Більше ключових тез Саллівана – у матеріалі Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ.