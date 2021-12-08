Что заявили у Байдена по итогам переговоров с Путиным

После состоявшихся 7 декабря переговоров президента США с президентом России советник Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан дал оперативные ответы на вопросы журналистов о результатах видеовстречи.

ЕвроПравда собрала все ключевые тезисы из речи и пресс-конференции Салливана о переговорах Байдена и Путина. С ними можно ознакомиться в материале Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ.

Часть основных тезисов Салливана в его прямой речи:

"Уже в ближайшие дни мы увидим в действиях, а не на словах, какой курс действий выберет Россия".

"Если Россия все же снова вторгнется в Украину, США и европейские союзники будут отвечать сильными экономическими мерами. Мы готовы предоставить украинцам дополнительную оборонную технику в дополнение к уже предоставляемой нами".

"То, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас".

"Байден также предложил президенту Путину еще один вариант: деэскалацию и дипломатию".

"Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами будут готовы разговаривать с Россией.

Впрочем, это решение будет после того, как мы увидим, каким будет развитие в этом вопросе в ближайшие дни".

"У нас также есть текущий "конвейер" по поставкам различных форм оборонной помощи Украине. Только на днях мы осуществили очередную доставку оборонной помощи Украине, и это будет продолжаться".

После разговора с Путиным Байден также пообщался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о деталях разговора и проконсультироваться о дальнейшем пути.

"Наша команда сейчас предоставляет информацию для посольств членов НАТО, ЕС и ключевых союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Президент Байден будет разговаривать с президентом Зеленским в четверг".

"Соединенные Штаты готовы поддержать усилия, направленные на продвижение Минских соглашений в поддержку Нормандского формата".

Больше ключевых тезисов Салливана – в материале Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ.