У Франції топ-посадовця засудили до 6 місяців тюрми умовно за неповну декларацію

У Франції делегованого міністра з питань малого й середнього бізнесу Алена Грізе (посада на зразок профільних заступників міністра в Україні) засудили до 6 місяців позбавлення волі умовно за "неповну декларацію або подання неправдивих відомостей щодо активів" до Агентства з прозорості публічного життя (HATVP).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких Le Figaro.

Окрім умовного терміну, Грізе на три роки заборонили обіймати виборні посади. Адвокат оголосив, що він подаватиме апеляцію, але схвально відгукнувся про пом’якшення вироку. Прокурори просили про 10-12 місяців реального терміну та заборону обіймати публічні посади на три роки без відтермінування, що призвело би до негайної відставки Грізе.

Суд дійшов висновку, що Ален Грізе свідомо приховав частину свого майна, а саме програму збережень в акціях на понад 170 тисяч євро та пряму участь у низці компаній, серед яких оператор лотерейних ігор Française des Jeux та інвестиційний банк Natixis, та ще одну програму збережень у власності асоціації "Конфедерація ремесел, професій та послуг", де він мав керівну роль.

Це перший випадок, коли хтось із членів чинного французького уряду постав перед судом.

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