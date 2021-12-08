Во Франции топ-чиновника осудили на шесть месяцев условно за неполную декларацию

Во Франции делегированный министр по вопросам малого и среднего бизнеса Ален Гризе (должность наподобие профильных заместителей министра в Украине) приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за "неполную декларацию или представление ложных сведений об активах" в Агентство по прозрачности публичной жизни (HATVP).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ, среди которых Le Figaro.

Кроме условного срока, Гризе на три года запретили занимать выборные должности. Адвокат объявил, что он будет подавать апелляцию, но одобрительно отозвался о смягчении приговора. Прокуроры просили о 10-12 месяцах реального срока и запрете занимать публичные должности на три года без отсрочки, что привело бы к немедленной отставке Гризе.

Суд пришел к выводу, что Ален Гризе сознательно скрыл часть своего имущества, а именно программу сбережений в акциях более чем на 170 тысяч евро и прямое участие в ряде компаний, среди которых оператор лотерейных игр Française des Jeux и инвестиционный банк Natixis, и еще одну программу сохранений в собственности ассоциации "Конфедерация ремесел, профессий и услуг", где он играл руководящую роль.

Это первый случай, когда кто-то из членов действующего французского правительства предстал перед судом.

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