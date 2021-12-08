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Перші військові з Британії почали допомагати польським колегам на кордоні з Білоруссю 

Середа, 8 грудня 2021, 19:46

Перші британські військові почали допомагати польським військовим та прикордонникам, що патрулюють польсько-білоруський кордон.

Як пише "Європейська правда", про це 8 грудня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Перші військові з Британії почали підтримку польської армії на польсько-білоруському кордоні. Завдання британських військових - ремонтувати тимчасовий бар’єр та підтримувати і розчищати дорожнє сполучення", - повідомив Маріуш Блащак.

Про залучення британських військових на допомогу Польщі відомо вже давно, невелика інженерна група прибула ще у середині листопада, щоб дослідити, яку допомогу можливо надати.

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда дав дозвіл на перебування у Польщі 155 британських військових, а також 150 естонських військових, яких партнери запропонували спрямувати в країну для допомоги у зв’язку зі штучною міграційною кризою, створеною Александром Лукашенком. 

Нагадаємо, після останнього найбільшого загострення в середині листопада, коли до польського кордону підійшла група з кількох тисяч мігрантів, напруга спала, а мігрантів білоруська влада розселила у приміщенні логістичного центру неподалік.

Проте у Польщі і далі щодня повідомляють про чергові спроби мігрантів прорватися через кордон більшими чи меншими групами, а також регулярно затримують водіїв, що допомагають тим, які все ж потрапили в країну, продовжити подорож вглиб ЄС. 

Як повідомили прикордонники, за минулу добу зафіксували 51 таку спробу. 35 мігрантам вдалося перетнути кордон в районі населеного пункту Черемха, усіх їх затримали.

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Польща Велика Британія шантаж мігрантами
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