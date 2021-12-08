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Первые военные из Британии начали помогать польским коллегам на границе с Беларусью

Среда, 8 декабря 2021, 19:46

Первые британские военные начали помогать польским военным и укоренителям, патрулирующим польско-белорусскую границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом 8 декабря сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первые военные из Британии начали поддержку польской армии на польско-белорусской границе. Задача британских военных – ремонтировать временный барьер и поддерживать и расчищать дорожное сообщение", - сообщил Мариуш Блащак.

О привлечении британских военных на помощь Польше известно уже давно, небольшая инженерная группа прибыла еще в середине ноября, чтобы исследовать, какую помощь можно оказать.

На прошлой неделе, напоминает PAP, президент Польши Анджей Дуда дал разрешение на пребывание в Польше 155 британских военных, а также 150 эстонских военных, которых партнеры предложили направить в страну для помощи в связи с искусственным миграционным кризисом, созданным белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Напомним, после последнего наибольшего обострения в середине ноября, когда к польской границе подошла группа из нескольких тысяч мигрантов, напряжение спало, а мигрантов белорусские власти расселили в помещении логистического центра неподалеку.

Однако в Польше и дальше ежедневно сообщают об очередных попытках мигрантов прорваться через границу большими или меньшими группами, а также регулярно задерживают водителей, помогающих тем, кто все же попал в страну, продолжить путешествие вглубь ЕС.

Как сообщили пограничники, за прошедшие сутки зафиксировали 51 такую ​​попытку. 35 мигрантам удалось пересечь границу в районе населённого пункта Черемха, всех их задержали.

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Польша Великобритания шантаж мигрантами
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