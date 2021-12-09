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Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту для вакцинованих мандрівників з України

Четвер, 9 грудня 2021, 10:59

З 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям буде необхідно пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це у четвер повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

З 10 грудня до 8 січня в’їзд на територію Румунії без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою чи задекларованою адресою можливий лише для людей, які, окрім сертифікату про вакцинацію, мають сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. 

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Результат тесту підходить, якщо він виданий Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал Дія "Diia" та мобільні додатки) і проведений не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію.    

Раніше повідомлялося, що Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.

Після підтвердження перших двох випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у Румунії влада країни оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення.

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Румунія Коронавірус
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