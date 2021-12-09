Румыния ввела требование отрицательного ПЦР-теста для вакцинированных путешественников из Украины

С 10 декабря для въезда в Румынию из Украины даже вакцинированным людям необходимо предъявлять негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом в четверг сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

С 10 декабря по 8 января въезд на территорию Румынии без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему или задекларированному адресу возможен только для людей, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста.

Результат теста подходит, если он выдан Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия" и мобильные приложения) и проведен не более чем за 48 часов до въезда в Румынию.

Ранее сообщалось, что Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

После подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

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