Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі поліція після погоні затримала українця, що перевозив 9 "мігрантів Лукашенка"

Четвер, 9 грудня 2021, 11:27

У Польщі поліція у прикордонному з Білоруссю Підляському воєводстві затримала 35-річного громадянина України, який перевозив у своєму автомобілі 9 мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Поліцейські скомандували автомобілю Mazda зупинитися для перевірки, але водій замість того натиснув на газ і спробував втекти. Його наздогнали та заарештували в селі Трещутки неподалік від Більськ-Підляського, приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю. У салоні машини виявились дев’ять громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон. 

Читайте також
Перші військові з Британії почали допомагати польським колегам на кордоні з Білоруссю 

Прикордонники окремо повідомили про затримання водія-сирійця, який перевозив п'ятьох громадян Іраку.

З початку спровокованої Александром Лукашенком штучної міграційної кризи у Польщі затримали 330 водіїв, які перевозили нелегальних мігрантів, а в їхніх автомобілях виявили загалом близько 1400 пасажирів. 

Нагадаємо, після останнього найбільшого загострення в середині листопада, коли до польського кордону підійшла група з кількох тисяч мігрантів, напруга спала, мігрантів білоруська влада розселила у приміщенні логістичного центру неподалік.

Проте у Польщі і далі щодня повідомляють про чергові спроби мігрантів прорватися через кордон більшими чи меншими групами, а також регулярно затримують водіїв, що допомагають тим, які все ж потрапили в країну, продовжити подорож вглиб ЄС. Серед них неодноразово бували громадяни України, також громадяни Польщі і низки інших країн.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.









Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України

Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ

Закон про СБУ досі оповитий теоріями змов, "зрадами" та взаємовиключними стереотипами. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.
8 грудня 2021 — Мар'яна Безугла , народний депутат України, "Слуга народу"