Німецький суд: падіння при пересуванні від ліжка до столу - нещасний випадок на роботі

Чоловік, який послизнувся, йдучи кілька метрів від свого ліжка до робочого столу, може вимагати страхування від нещасних випадків на робочому місці, оскільки він технічно добирався до роботи.

Таке рішення виніс німецький вищий федеральний соціальний суд, який опікується питаннями соціального забезпечення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Чоловік працював з дому і прямував до свого столу поверхом нижче. Під час спуску гвинтовими сходами, що з'єднують кімнати, він послизнувся і пошкодив собі спину.

Страхова компанія роботодавця відмовилася покривати лікування як травму на роботі. Два суди нижчої інстанції розійшлися в думках щодо того, чи можна вважати робочим маршрутом пересування по дому, але вищий суд заявив, що "перше ранкове пересування від ліжка до домашнього офісу було страховим робочим маршрутом".

"Позивач постраждав на роботі, коли впав уранці дорогою до свого домашнього офісу", - йдеться у заяві.

У багатьох країнах фірми зобов'язані дбати про своїх співробітників, незалежно від того, де вони працюють.

Неясно, чи працював чоловік із дому через пандемію, чи так було й раніше. У постанові йдеться, що закон поширюється на "віддалені робочі місця".