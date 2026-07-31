Прем’єр Британії занепокоєний ситуацією в іспанському анклаві, пропонує допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем висловив занепокоєння міграційною кризою в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці, куди за останні дні проникли десятки тисяч мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Бернем заявив, що британський уряд зв’яжеться з владою Іспанії, щоб з’ясувати наслідки ситуації в Сеуті та запропонувати допомогу.

"Це тривожна ситуація, і я знаю, що люди, побачивши ці кадри, захочуть, щоб щось було зроблено", – сказав прем’єр Британії журналістам.

Велика Британія вже роками намагається запобігти прибуттю нелегальних мігрантів на своє узбережжя. У 2025 році на до південних берегів Англії на невеликих човнах прибуло близько 41 000 осіб.

Бернем зазначив, що уряд досягає прогресу у вирішенні цієї проблеми: кількість переправлень зменшується, а кількість осіб, висланих з країни, зростає.

"Ми усвідомлюємо, що нам потрібно робити більше", – додав він.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута.

Тим часом Італія закликала через цю кризу виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.