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Укр / Рус
Укр / Рус

Немецкий суд: падение при передвижении от кровати к столу – несчастный случай на работе

Четверг, 9 декабря 2021, 19:44

Мужчина, который поскользнулся, идя несколько метров от своей кровати до рабочего стола, может потребовать страхование от несчастных случаев на рабочем месте, поскольку технически он добирался до работы.

Такое решение вынес высший федеральный социальный суд, который занимается вопросами социального обеспечения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Мужчина работал из дома и направлялся к своему столу этажом ниже его спальни. Во время спуска по винтовой лестнице, соединяющей комнаты, он поскользнулся и повредил себе спину.

Страховая компания работодателя отказалась покрывать лечение как травму на работе. Два суда низшей инстанции разошлись во мнениях относительно того, можно ли считать рабочим маршрутом передвижение по дому, но высший суд заявил, что он обнаружил, что "первое утреннее передвижение от постели до домашнего офиса было страховым  рабочим маршрутом".

"Истец пострадал на работе, когда упал утром по дороге в свой домашний офис", - говорится в заявлении.

Во многих странах фирмы обязаны заботиться о своих сотрудниках, независимо от того, где они работают.

Неясно, работал ли мужчина из дома из-за пандемии или так было и раньше. В постановлении говорится, что закон распространяется на "удаленные рабочие места", которые представляют собой "компьютерные рабочие станции, которые постоянно устанавливаются работодателем в частном секторе сотрудников".

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Германия ЕвроЖизнь
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