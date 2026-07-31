Україна й Молдова узгодили дії в умовах низького рівня води у Дністрі

Україна та Молдова узгодили використання води у Дністрі, найважливішій водній артерії для водопостачання Молдови, на тлі зниження його рівня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністр захисту довкілля Молдови Георге Хаджер повідомив, що представники Молдови та України на засіданні Дністровської комісії у п’ятницю домовилися, що скиди води з Дністровського водосховища на найближчі два тижні скоротять зі 100 до 85 м³/с.

Спершу українська сторона хотіла скорочення до 70 м³/с, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи. Молдова тоді попросила зберегти обсяги 100 м³/с до кінця липня і Україна погодилась.

Також домовилися постійно моніторити рівень води та обсяги її використання, як і роботу водозабірних санкцій – у тому числі тієї, що забезпечує водопостачання Кишинева.

У разі додаткового погіршення ситуації комісія збереться на позачергове засідання.

Також розглянуть можливі обмеження на використання води для зрошування та інших менш "критичних" видів господарської діяльності.

"Пріоритетом залишається захист водних ресурсів та забезпечення населення питною водою", – зазначив Хаджер.

З 28 липня Молдова на 30 днів запровадила режим підвищеної готовності в енергетиці та гідрологічному секторі через низький рівень води у Дністрі.

Тим часом Угорщині та Румунії загрожує дефіцит електроенергії через спеку та вкрай низький рівень води на Дунаї – від її наявності залежить безпечна робота АЕС в обох країнах.

В Угорщині закликали великі підприємства скоротити споживання електроенергії через те, що єдину АЕС країни доведеться зупинити; в Румунії поки сподіваються уникнути зупинки своєї електростанції.