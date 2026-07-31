Ще одна країна закликала виключити Іспанію з Шенгену через кризу з мігрантами

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив за закриття Шенгенської зони для Іспанії після того, як іспанський анклав Сеута в Африці зіштовхнувся з неконтрольованим напливом мігрантів.

Його заяву цитує видання České Noviny, пише "Європейська правда".

Прем’єр Чехії вважає, що міграційна криза в Сеуті виникла через дії іспанського уряду, тому країну слід виключити з Шенгенської зони.

Бабіш назвав абсолютним скандалом те, що член Європейського Союзу може проводити міграційну політику, спрямовану на легалізацію перебування нелегальних мігрантів, у той час, коли підхід ЄС є прямо протилежним.

Він розкритикував рішення Мадрида легалізувати мігрантів, які постійно проживали в Іспанії до 1 січня 2026 року та не мали судимостей.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка раніше заявив, що не виключав би Іспанію з Шенгену, але чекає на позицію Мадрида.

Раніше до виключення Іспанії з Шенгенської зони закликав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Писали, що данські ультраправі партії висунули ультиматум прем’єрці Метте Фредеріксен та хочуть від неї негайної вимоги на рівні ЄС щодо призупинення дії Шенгенської зони для Іспанії через раптову міграційну кризу.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.