Сибіга: Україна виявила пропагандистську кампанію Росії, пов’язаною з кризою в Сеуті

Україна виявила інтенсивну російську пропагандистську кампанію по всій Європі, в якій міграційна криза в іспанському анклаві Сеута використовується з метою дестабілізації.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга в X, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що аналітики виявили проросійську мережу ЗМІ, яку очолюють "Правда" та RT та яка поширює тисячі публікацій на тему міграційної кризи в Сеуті.

Згідно з підрахунками, йдеться про понад 1 500 публікацій, з яких 300 були опубліковані іспанською версією "Правди".

Глава МЗС України наголосив, що Росія роками використовує міграцію та інші чутливі теми для розпалювання страху та дестабілізації країн Європи.

Посадовець закликав європейських партнерів повністю заборонити всі російські пропагандистські ресурси.

"Справа не в самій ситуації, а в тому, як Росія намагається експлуатувати будь-яку тему, яка може слугувати її інтересам. Єдиний спосіб захистити громадськість від такого втручання – це припинити його", – заявив Сибіга.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Через міграційну кризу в Сеуті в урядах Італії та Чехії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеуті, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.