Мадяр: єдина АЕС в Угорщині може зупинитися у вівторок-середу

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що єдина угорська атомна електростанція "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через низький рівень води в Дунаї.

Про це Мадяр сказав на пресконференції на території АЕС, його цитує Telex, пише "Європейська правда".

Останній робочий енергоблок АЕС "Пакш" буде зупинено, якщо рівень води в Дунаї опуститься до рівня мінус 134 сантиметри. Згідно з поточними прогнозами, це може статися у вівторок або середу, заявив глава угорського уряду.

Повторне підключення першого блоку може тривати кілька днів, а атомна електростанція зможе працювати на повну потужність лише тоді, коли рівень води підніметься вище мінус 107 см.

Мадяр наголосив, що система безпечного охолодження реакторів продовжуватиме працювати навіть після повного зупинення їх роботи. Тому, за його словами, ця ситуація створює проблеми з постачанням електроенергії, але не несе загрозу ядерній безпеці.

На цьому тлі прем’єр закликав громадян та великі підприємства до "повної національної співпраці".

Мадяр також дорікнув попередньому уряду партії "Фідес" за те, що через його конфлікт з Брюсселем країна недоотримала коштів ЄС, які можна було б направити на розбудову відновлювальної енергетики.

"Зараз ми на власному досвіді відчуваємо, як сильно нам не вистачає коштів ЄС, які попередній уряд не зміг залучити", – заявив він, додавши, що в найближчі роки Угорщина розпочне будівництво значної кількості вітрових турбін та потужностей для зберігання енергії.

Перед цим прем’єр Угорщини заявив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою. Мадяр закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.

30 липня угорська енергетична компанія MVM повідомила, що усі блоки атомної електростанції "Пакш" – єдиної в Угорщині – зупинять свою роботу протягом 24-72 годин через рекордно низький рівень води в Дунаї. Таке рішення було ухвалене вперше за час існування цієї АЕС.