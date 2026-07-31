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У ЄС привітали оголошену Трампом домовленість про роззброєння ХАМАС

Новини — П'ятниця, 31 липня 2026, 17:51 — Марія Ємець

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас привітала домовленість про роззброєння угруповання ХАМАС у секторі Гази, досягнену за участю низки країн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Каллас заявила, що план із роззброєння угруповання ХАМАС у секторі Гази, якщо буде втілений, стане конструктивним кроком до встановлення миру. 

"Вітаю угоду, досягнену за посередництва США з підтримкою Єгипту, Катару, Туреччини… Для того щоб це спрацювало, дуже багато всього має скластися як слід", – написала вона.

Каллас зауважила, що моніторинг виконання зобов’язань з боку ХАМАС буде "значним викликом", і це також означає, що Ізраїль має вивести свої сили з сектору Гази. 

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Брюссель готовий підтримати реалізацію подальших кроків у межах плану, та зазначила, що ЄС є найбільшим донором гуманітарної допомоги для сектору Гази, а дві місії ЄС у регіоні відіграють вагому роль у підтримці створення власної держави палестинців. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про "повне роззброєння" ХАМАС та всіх інших угруповань у секторі Гази. 

Трампову Раду миру створили у січні 2026 року у швейцарському Давосі.

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