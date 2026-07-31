У ЄС привітали оголошену Трампом домовленість про роззброєння ХАМАС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас привітала домовленість про роззброєння угруповання ХАМАС у секторі Гази, досягнену за участю низки країн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Каллас заявила, що план із роззброєння угруповання ХАМАС у секторі Гази, якщо буде втілений, стане конструктивним кроком до встановлення миру.

The plan to disarm Hamas in Gaza, if fully implemented, would be a constructive step towards peace.



I welcome the deal brokered by the US, with the support of Egypt, Qatar, Türkiye, and @nmladenov.



A lot needs to fall in place for this to work. Success depends on the full… – Kaja Kallas (@kajakallas) July 31, 2026

"Вітаю угоду, досягнену за посередництва США з підтримкою Єгипту, Катару, Туреччини… Для того щоб це спрацювало, дуже багато всього має скластися як слід", – написала вона.

Каллас зауважила, що моніторинг виконання зобов’язань з боку ХАМАС буде "значним викликом", і це також означає, що Ізраїль має вивести свої сили з сектору Гази.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Брюссель готовий підтримати реалізацію подальших кроків у межах плану, та зазначила, що ЄС є найбільшим донором гуманітарної допомоги для сектору Гази, а дві місії ЄС у регіоні відіграють вагому роль у підтримці створення власної держави палестинців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про "повне роззброєння" ХАМАС та всіх інших угруповань у секторі Гази.

Трампову Раду миру створили у січні 2026 року у швейцарському Давосі.