У Берліні кілька тисяч людей даремно зібрались дивитися на салют, cкасований через епідемію

У Берліні кілька тисяч людей даремно зібралися в районі Брандебурзьких воріт, очікуючи традиційного новорічного феєрверку - через епідемію коронавірусу його скасували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Хоча про скасування традиційних святкувань оголосили заздалегідь і про це широко повідомляли медіа, близько опівночі кілька тисяч людей зійшлися у центр, очікуючи видовища. Поліція почала попереджати людей, які продовжували підходити, що великого феєрверку не буде.

Біля Брандебурзьких воріт влаштували святкове дійство з піротехнікою, але лише для трансляції на телебаченні, публіку туди не пропускали.

Ті, хто даремно зібрався чекати на великий салют, розійшлися близько першої ночі.

Попри те, що в Німеччині загалом заборонили продавати феєрверки перед Новим роком і запускати їх у популярних місцях - через епідемію і підвищений ризик травматизму від таких розваг, у багатьох місцях люди все одно запускали салюти і петарди.

Не обійшлося без нещасних випадків - у невеликому місті біля Бонна 37-річний чоловік загинув і його товариш отримав серйозні поранення, готуючись запускати феєрверк. У поліції припускають, що пристрої виготовили підпільно.

У самому Берліні внаслідок запуску феєрверку травмувалися 12 людей з однієї компанії, усі потребували госпіталізації - у тому числі 7-річна дитина і підлітки. У поліції також вважають, що це була нелегальна піротехніка поганої якості, інакше такі тяжкі наслідки важко пояснити.

У Гамбурзі під час запуску феєрверків покалічились двоє людей, у Бамфельді 50-річний чоловік отримав серйозні поранення обличчя під час використання саморобної піротехніки, його життя у небезпеці. Схожий випадок стався і в Лейпцигу - чоловік тяжко травмувався петардою, ймовірно теж саморобною.

За результатами соцопитувань на замовлення агентства dpa, 66% німців схвально поставилися до рішення влади заборонити новорічні салюти.