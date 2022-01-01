В Берлине несколько тысяч людей зря собрались смотреть на салют, отмененный из-за эпидемии

В Берлине несколько тысяч человек зря собрались в районе Брандебургских ворот, ожидая традиционного новогоднего фейерверка – из-за эпидемии коронавируса его отменили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Хотя об отмене традиционных празднований объявили заранее и об этом широко сообщали медиа, около полуночи несколько тысяч человек сошлись в центр, ожидая зрелища. Полиция начала предупреждать людей, продолжающих подходить, что большого фейерверка не будет.

У Брандебургских ворот устроили праздничное действо с пиротехникой, но только для трансляции на телевидении, публику туда не пропускали.

Те, кто зря собрался ждать большого салюта, разошлись около часа ночи.

Несмотря на то, что в Германии запретили продавать фейерверки перед Новым годом и запускать их в популярных местах - из-за эпидемии и повышенного риска травматизма от таких развлечений - во многих местах люди все равно запускали салюты и петарды.

Не обошлось без несчастных случаев – в небольшом городе возле Бонна 37-летний мужчина погиб и его товарищ получил серьезные ранения, готовясь запускать фейерверк. В полиции предполагают, что устройства были изготовлены подпольно.

В самом Берлине в результате запуска фейерверка травмировались 12 человек из одной компании, все нуждались в госпитализации - в том числе 7-летний ребенок и подростки. В полиции также считают, что это была нелегальная пиротехника плохого качества, иначе такие тяжелые последствия трудно объяснить.

В Гамбурге при запуске фейерверков покалечились два человека, в Бамфельде 50-летний мужчина получил серьезные ранения лица при использовании самодельной пиротехники, его жизни в опасности. Похожий случай произошел и в Лейпциге – мужчина тяжело травмировался петардой, вероятно тоже самодельной.

Как свидетельствует соцопрос, проведенный по заказу агентства dpa, 66% немцев одобрительно отнеслись к решению властей запретить новогодние салюты.