Понад 20 "мігрантів Лукашенка" змогли потрапити в Польщу в останній день року, усіх видворили

Польща повідомила про 44 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі за добу 31 грудня 2021 року, в одному випадку групу виявили вже на території країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, цитуючи речницю прикордонної служби Анну Міхальську.

Біля прикордонного села Шудзялово мігранти розрізали колючий дріт і встигли зайти на територію країни, перш ніж їх помітили і затримали. Група налічувала 24 особи - 16 громадян Іраку, 6 - Сирії та двох громадян Індії. За словами речниці, усіх їх видворили назад на лінію кордону.

Ще одна група з 20 осіб підійшла до лінії кордону в районі міста Ліпськ близько 11 годин вечора, але не намагалась прорватись силою. Врешті люди пішли назад вглиб території Білорусі.

Біля Наревки прикордонники знайшли пошкоджену секцію паркану та інструмент, яким його розрізали.

Всього за 2021 рік Прикордонна служба зафіксувала майже 39 700 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. З них лише невелика частина випадків випала на першу половину року, більшість сталися з серпня. Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні - понад 17 500, та листопаді - близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб - близько 1700.

Нагадаємо, частина мігрантів, які через Білорусь сподівались потрапити у ЄС, вже майже два місяці проживають в опалюваному логістичному центрі у Брузгах, неподалік від кордону, інші повернулись у рідні країни.

Проте і після найбільшого загострення польські прикордонники щодня фіксували нові спроби нелегально потрапити в країну. Також донедавна регулярно затримували водіїв, що допомагали мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

Перед Різдвом неофіційно повідомлялося, що у святкові дні нібито можливе серйозне загострення ситуації, але ці побоювання не справдилися.

За інформацією журналістів RMF24, у логістичному центрі в Брузгах зараз проживає близько пів тисячі людей.

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