Дипломати США і РФ провели попередні перемовини перед основною зустріччю у Женеві

Високопоставлені американські і російські дипломати провели робочу зустріч напередодні основних переговорів у Женеві, запланованих на 10 січне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков та інші російські офіційні особи розмовляли понад дві години з головою американської делегації Венді Шерман та її командою в розкішній резиденції посла США.

Вечеря в місії США в Женеві стала прелюдією до ширшої дискусії між двома командами, яка розпочинається з понеділка, і завершиться низкою зустрічей як віртуальних, так і особистих між американськими чиновниками, їхніми західними союзниками та росіянами через напруженість останніх тижнів у зв’язку з посиленням тиску РФ на Україну.

"Ми занурилися в суть майбутніх питань, але переговори будуть важкими", - сказав Рябков журналістам, покидаючи зустріч. "Вони не можуть бути легкими. Вони будуть діловими. Думаю, завтра ми не будемо витрачати час даремно" - додав він.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що під час недільної вечері Шерман "наголосила на прихильності Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних націй обирати свої власні альянси".

Шерман "підтвердила, що Сполучені Штати будуть вітати справжній прогрес за допомогою дипломатії", йдеться у заяві Прайса.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО наступного тижня, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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