Новий уряд Нідерландів склав присягу через 10 місяців після виборів

У Нідерландах в понеділок склав присягу четвертий уряд прем’єр-міністра Марка Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Це відбулося через рекордні 299 днів після останніх виборів, і через рік після того, як попередня адміністрація Рютте пішла у відставку.

Хоча коаліція складається з тих самих чотирьох партій, які керували країною з 2017 року, знадобилося майже 10 місяців, щоб партії домовились працювати разом після виборів 17 березня 2020 року.

Нова коаліція пообіцяла значні витрати на сталу енергетику, житло, догляд за дітьми та освіту.

Водночас новому уряду потрібно буде вирішити до п’ятниці, чи можна пом’якшити локдаун, у результаті якого було закрито більшість громадських місць із середини грудня.

Рютте був призначений прем'єр-міністром у 2010 році, до серпня він стане прем'єр-міністром з найдовшим стажем роботи в історії Нідерландів.

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