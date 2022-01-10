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Новое правительство Нидерландов дало присягу через 10 месяцев после выборов

Понедельник, 10 января 2022, 13:16

В Нидерландах в понедельник дало присягу четвертое правительство премьер-министра Марка Рютте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Это произошло спустя рекордные 299 дней после последних выборов, и через год после того, как предыдущий кабинет Рютте ушел в отставку.

В Нидерландах партии достигли коалиционного соглашения через 271 день после выборов

Хотя коалиция состоит из тех же четырех партий, которые руководили страной с 2017 года, потребовалось почти 10 месяцев, чтобы партии договорились работать вместе после выборов 17 марта 2020 года.

Новая коалиция пообещала значительные расходы на устойчивую энергетику, жилье, уход за детьми и образование.

В то же время новому правительству нужно будет решить до пятницы, можно ли смягчить локдаун, в результате которого было закрыто большинство общественных мест с середины декабря.

Рютте был назначен премьер-министром в 2010 году, к августу он станет премьер-министром с самым длинным стажем работы в истории Нидерландов.

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Нидерланды

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