"Несіть випивку": у Британії розгортається скандал довкола локдаунної вечірки у прем’єра

У понеділок ввечері прем’єра Британії Бориса Джонсона знову звинуватили в "абсолютно обурливому" порушенні правил карантину через нові подробиці вечірки в його саду під час першого локдауну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Guardian.

Вважається, що прем’єр-міністр відвідав вечірку у саду резиденції глави уряду 20 травня 2020 року разом із Керрі Джонсон, тодішньою його нареченою, після того, як подію анонсував його головний особистий секретар Мартін Рейнольдс.

Лист Рейнольдса потрапив у ЗМІ і спричинив черговий виток скандалу.

"Привіт усім, після надзвичайно напруженого періоду ми подумали, що було б добре використати прекрасну погоду і випити трохи соціально дистанційних напоїв у саду Даунінг-стріт цього вечора. Будь ласка, приєднуйтесь до нас з 18:00 і приносьте власну випивку!" йдеться в електронному листі.

На вечірку запросили трохи більше 100 співробітників на зібрання в той час, коли будь-які зібрання більше двох осіб на відкритому повітрі були заборонені. Вечірку відвідали близько 30-40 людей, на столах були розставлені страви та вино, але деякі співробітники, як повідомляється, тоді висловили застереження щодо доцільності заходу.

Останні звинувачення щодо вечірки на Даунінг-стріт у часи локдауну викликали шалену реакцію на перших шпальтах газет у вівторок. Зазвичай проджонсонівська Express виступила з попередженням: "Досить, Борис! Пора закінчувати з фарсом довкола вечірки". Низка ЗМІ винесли у заголовки найбільш яскраву фразу з листа помічника прем’єра: "Приносьте власну випивку".

Борис Джонсон відмовляється відповідати на запитання про ту вечірку, посилаючись на те, що зараз триває офіційне розслідування. Тим часом лондонська поліція підтвердила, що вона перебуває на зв'язку з урядом із цього приводу.

Нагадаємо, у грудні Guardian опублікувала зроблену під час локдауну у травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона та більше десятка людей, які п'ють вино в саду його резиденції.

Раніше Борис Джонсон зіткнувся із закликами до відставки від опозиції після скандалу із різдвяною вечіркою, яка могла бути під час карантину в грудні 2020 року.

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