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"Несите выпивку": в Британии разворачивается скандал вокруг локдаунной вечеринки у премьера

Вторник, 11 января 2022, 10:20

В понедельник вечером премьера Британии Бориса Джонсона снова обвинили в "абсолютно возмутительном" нарушении правил карантина из-за новых подробностей вечеринки в его саду во время первого локдауна.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале The Guardian.

Считается, что премьер-министр участвовал в вечеринке в саду резиденции главы правительства 20 мая 2020 года вместе с Керри Джонсон, тогдашней его невестой, после того как событие анонсировал его главный личный секретарь Мартин Рейнольдс.

Письмо Рейнольдса попало в СМИ и вызвало очередной виток скандала.

"Привет всем, после чрезвычайно напряженного периода мы подумали, что было бы хорошо использовать прекрасную погоду и выпить немного социально дистанцированных напитков в саду Даунинг-стрит в этот вечер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 18:00 и приносите собственную выпивку!" - говорится в электронном письме.

На вечеринку пригласили чуть больше 100 сотрудников в то время, когда любое собрание более двух человек на открытом воздухе было запрещено. Вечеринку посетили около 30-40 человек, на столах были расставлены блюда и вино, но некоторые сотрудники, как сообщается, тогда высказали возращения о целесообразности мероприятия.

Последние обвинения по поводу вечеринки на Даунинг-стрит во времена локдауна вызвали бурную реакцию на первых страницах газет во вторник. Обычно проджонсоновская Express выступила с предупреждением: "Хватит, Борис! Пора заканчивать с фарсом вокруг вечеринки". Ряд СМИ вынесли в заголовки самую яркую фразу из письма помощника премьера: "Приносите собственную выпивку".

Борис Джонсон отказывается отвечать на вопрос о той вечеринке, ссылаясь на то, что сейчас идет официальное расследование. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством на этот счет.

Напомним, в декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

Ранее Борис Джонсон столкнулся с призывами к отставке от оппозиции после скандала с рождественской вечеринкой, которая могла быть во время карантина в декабре 2020 года.

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Великобритания

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