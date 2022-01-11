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В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з радниками Макрона і Шольца

Вівторок, 11 січня 2022, 10:57

Президент Володимир Зеленський у понеділок прийняв зовнішньополітичних радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Про деталі зустрічі пресслужба глави держави розповіла у вівторок вранці, пише "Європейська правда".

Президент наголосив Еммануелю Бонну і Єнсу Пльотнеру, що настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту на Донбасі, і заявив про готовність України до необхідних рішень під час нового саміту лідерів "нормандської четвірки".

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Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Керівник ОП Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "Нормандської четвірки".

Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах Нормандського формату на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

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"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Єрмак.

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн – учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року, відзначили в Офісі президента.

Минулого тижня Еммануель Бонн та Єнс Пльотнер відвідали Москву, провівши напередодні телефонну розмову з Андрієм Єрмаком.

Востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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Нормандський формат Зеленський Франція Німеччина

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