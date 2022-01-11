В ОП рассказали о результатах встречи Зеленского с советниками Макрона и Шольца

Президент Владимир Зеленский в понедельник принял внешнеполитических советников лидеров Франции и Германии, прибывших в Киев для переговоров с руководителем ОП Андреем Ермаком.

О деталях встречи пресс-служба главы государства рассказала во вторник утром, пишет "Европейская правда".

Президент подчеркнул Эммануэлю Бонну и Йенсу Плетнеру, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, и заявил о готовности Украины к необходимым решениям во время нового саммита лидеров "нормандской четверки".

Собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Руководитель ОП Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки".

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита "Нормандской четверки". Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - заявил Ермак.

Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года, отметили в Офисе президента.

На прошлой неделе Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер посетили Москву, проведя накануне телефонный разговор с Андреем Ермаком.

В последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.