Макрон анонсував нову "нормандську" зустріч у найближчі тижні

Нова зустріч в нормандському форматі можлива вже протягом кількох наступних тижнів - її проведення ініціюють Франція та Німеччина.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ, відповідну заяву під час пресконференції зробив президент Франції Емануель Макрон.

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках".

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах. За словами речника уряду Штеффена Гебештрайта, новий уряд Німеччини неодноразово підкреслював зацікавленість і готовність Берліна та Парижа зустрітися в Нормандському форматі на всіх рівнях. Про це, за його словами, було поінформовано президентів України та Росії.

Також про необхідність "розморожування" нормандського формату заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. "Наші зусилля разом з Німеччиною для досягнення цього є тотальними і триватимуть у найближчі дні та тижні" - заявив він.

Востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.