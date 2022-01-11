Чи схвалять в США законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2"

Уже за декілька днів, 14 січня, Сенат США розгляне законопроєкт про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про те, чи вдасться ухвалити законопроєкт і чи поставить голосування 14 січня остаточну крапку в питанні санкцій проти "Північного потоку-2", читайте в статті кандидата політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2".

Для ухвалення законопроєкту потрібно 60 голосів. Це означає, що навіть якщо всі республіканці проголосують "за", потрібні ще голоси 10 сенаторів-демократів.

Сенатор-республіканець Тед Круз, який запропонував законопроєкт, впевнений, що ці голоси вдасться знайти. Навіть якщо це означатиме, що сенатори-демократи проголосують проти позиції свого президента.

Чимало демократів раніше висловлювались за введення санкцій.

Тепер ці заяви можуть стати проблемою для них, адже демократи мусять робити вибір між дотриманням своїх обіцянок та підтримкою президента.

Нагадаємо, Джо Байден сам довгий час виступав проти добудови "Північного потоку-2", однак, заступивши на посаду тоді, коли будівництво газопроводу було практично завершено, був змушений змінити свою позицію.

У Держдепі стверджують, що законопроєкт Круза підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії. І цей аргумент знаходить відповідь у Сенаті.

За даними Politico, на початку січня відбувся розворот настроїв – демократи стали поступово відмовлятися від підтримки республіканського законопроєкту.

Тож шанси знайти 10 голосів сенаторів-демократів стають все більш ілюзорними.

Проти цього законопроєкту тепер виступає і демократка Джин Шахін, яка ще нещодавно співпрацювала із Крузом у питанні протидії "Північному потоку-2".

До вирішального голосування залишились пару днів, протягом яких сторони ще спробують змінити ситуацію на свою користь.

Серед цих спроб – і звернення українського президента Володимира Зеленського. "Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи", – пише він.

Більше – в матеріалі Світлани Ковальчук Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2".