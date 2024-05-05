Глава МЗС Фінляндії: Масштаби збоїв в роботі GPS розширились, причина – дії РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що фінська сторона фіксує, що протягом останнього часу РФ стала активніше глушити GPS у районі Фінської затоки та навколо східного кордону.

Її заяву наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Мовник раніше повідомляв про стрімке зростання перешкод GPS у Фінській затоці та навколо східного кордону.

Пілоти у Фінляндії також повідомили про сотні випадків збоїв в роботі GPS, що вплинули на повітряний рух за останній рік.

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"Я не буду називати точну дату, але очевидно, що масштаби глушіння GPS розширилися під час агресивної війни Росії, а також багато в чому змінили свою форму", – сказала очільниця МЗС Фінляндії.

Валтонен зазначила, що, перешкоди GPS можуть вплинути на цивільну авіацію, але через це не варто непокоїтись.

Вона запевнила, що повітряний рух у Фінляндії безпечний, і збої в роботі GPS не спричинили жодних інцидентів у повітрі.

Міністерка зазначила, що літаки мають альтернативні засоби для навігації на випадок, якщо GPS обладнання буде тимчасово недоступне.

Валтонен додала, що глушіння може бути пов'язане з намаганнями Росії захистити власну критично важливу інфраструктуру на тлі розв’язаної нею війни проти України.

Вона також розповіла, що Фінляндія разом із союзниками по НАТО та ЄС працюють, "щоб знайти різні способи продовження нормального життя і, з іншого боку, можливої протидії такій ситуації".

Нагадаємо, фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom раніше заявило, що глушіння сигналів GPS над Балтійським морем "найімовірніше" є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.

Перед цим країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.