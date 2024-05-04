Влада Німеччини закликала університети боротися з антисемітизмом

Федеральна міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер закликала німецькі університети рішуче протидіяти антисемітизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Масштаб ненависті до Ізраїлю та євреїв у багатьох західних університетах нестерпний. Масові заворушення останніх кількох днів повинні послужити нам нагадуванням та попередженням", – заявила вона.

За словами Штарк-Ватцінґер, керівництво університетів має дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та вживати дисциплінарних заходів проти порушників, а в особливо серйозних випадках можна говорити і про відрахування з ВНЗ.

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Своєю чергою, Центральна рада євреїв у Німеччині застерегла від антисемітських протестів, аналогічних тим, які вже кілька місяців тривають в американських університетах. "Мене дуже турбує, що події, подібні до тих, що відбуваються в США, відбудуться і в Німеччині, оскільки багато груп мають великі міжнародні зв'язки", – заявив голова організації Йозеф Шустер.

Єврейські студенти протягом багатьох місяців стикаються у ФРН із проявами антисемітизму, що позбавило їх відчуття безпеки, зазначив Шустер. "І зараз після канікул сталося кілька інцидентів, як, наприклад, в Ольденбурзі, де на студентів, які збирали антисемітські листівки, напали", – сказав він.

На думку Шустера, в університетах "часто не розпізнають і не знають, як реагувати на антисемітські виступи серед студентів та викладачів, а також відсутні правильні інструменти для вжиття заходів проти рушійних сил цього розвитку".

Уповноважений уряду Німеччини із боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн також побоюється виникнення ситуації як у США. "Антисемітські настрої, на жаль, широко поширені і можуть дуже швидко призвести до ескалації", – заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю правоохоронці змусили залишити територію університету Sciences Po у Парижі близько сотні студентів, які з попереднього дня влаштували там пропалестинську акцію.

Пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po на території Франції і зосередилися переважно у цьому університеті; протест був також у Сорбонні.