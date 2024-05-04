Шольц засудив напад на топкандидата своєї партії на євровиборах

Після нападу на саксонського депутата Європарламенту Матіаса Екке у Дрездені канцлер Олаф Шольц закликав до об'єднаних дій проти правих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Напад на Екке пригнічує, сказав Шольц в суботу на конгресі демократії, присвяченому майбутнім європейським виборам в Берліні.

"Демократії загрожує щось подібне, і саме тому не можна просто знизувати плечима. Ми повинні стояти разом проти цього", – заявив Шольц.

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За його словами, не варто також миритися з нападами на "Зелених" кандидатів та місцевих політиків. Те, що щось подібне відбувається, також пов'язано з промовами, які виголошуються, і настроями, які створюються, сказав Шольц, маючи на увазі, наприклад, правопопулістську "Альтернативу для Німеччини". Шольц побажав Екке якнайшвидшого одужання – він також висловився за повне з’ясування ситуації.

Провідний кандидат СДПН на європейських виборах Матіас Екке зазнав нападу і був серйозно поранений під час розклеювання плакатів у Дрездені. Згідно з пресрелізом партії, були також спроби залякування інших команд, які розклеювали плакати, а також знищення плакатів і образи.

"Напад на Матіаса Екке викликає жаль і є тривожним сигналом для всіх. Насильство і залякування по відношенню до демократичних процесів суперечать нашим фундаментальним цінностям", – заявили голови СДПН у Саксонії Хеннінг Гоманн і Катрін Мішель.

Гоманн і Мішель поклали відповідальність за напади на "Альтернативу для Німеччини".

Німецькі ЗМІ повідомили, що також було здійснено напад на групу, яка розклеювала плакати "Зелених". Минулих вихідних було скоєно напади на трьох членів партії "Зелених", які розклеювали плакати в Хемніці та Цвіккау.

Нагадаємо, цього тижня протестувальники у федеральній землі Німеччини Бранденбург оточили автомобіль віцепрезидентки Бундестагу від "Зелених" Катрін Герінг-Екард та не давали їй поїхати після проведення партійної події.